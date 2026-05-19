Nella notte tra il 18 e il 19 maggio, un uomo di 35 anni è stato fermato a Roma dopo un inseguimento che è durato circa venti minuti attraverso le vie del centro. Durante l’episodio, il soggetto avrebbe minacciato i carabinieri che cercavano di bloccarlo, portando a un intervento delle forze dell’ordine. L’attore pugliese è stato coinvolto in questa operazione, che si è conclusa con il suo arresto. I dettagli dell’accaduto sono ancora oggetto di approfondimento da parte delle autorità.

Nella notte tra il 18 e il 19 maggio, Marco Montingelli, attore pugliese di 35 anni, è stato arrestato a Roma al termine di un inseguimento durato circa una ventina di minuti per le strade del centro della Capitale. A far scattare i controlli è stata la guida pericolosa dell’uomo, con manovre a zig zag e sorpassi a destra nel tratto del Lungotevere in Augusta, dove una pattuglia del Nucleo Radiomobile dei carabinieri lo ha notato procedere ad alta velocità. Dapprima i militari lo hanno seguito senza farsi notare, ma quando Montingelli ha bruciato un semaforo rosso hanno attivato la sirena, dando il via al vero inseguimento. La fuga ha attraversato il tratto sotto al Palazzo della Marina, sul Lungotevere delle Navi, fino a una svolta a destra all’altezza di piazzale delle Belle Arti. 🔗 Leggi su Tutto.tv

© Tutto.tv - Attore arrestato a Roma: inseguimento, minacce ai carabinieri e processo

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Marco Montingelli, l'attore arrestato dopo un inseguimento dei carabinieri a Roma

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