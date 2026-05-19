Attività e visite didattiche per bambini e famiglie con Cicero in Rome

Nel fine settimana del 23 e 24 maggio 2026, sono previste attività e visite didattiche rivolte a famiglie con bambini di età compresa tra 2 e 11 anni, suddivise in due gruppi: 2-5 anni e 5-11 anni. Le iniziative si svolgeranno tra siti archeologici, aree artistiche e storiche di Roma. Tra le tappe principali ci sarà anche una visita al Colosseo. Per maggiori dettagli e modalità di prenotazione, si rimanda al sito ufficiale dell'organizzazione.

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Attività e Visite Didattiche tra Arte, Storia e Archeologia per Famiglie con Bambini da 2 a 11 anni (divisi in categorie 5-11, 2-5) di Sabato 23 e Domenica 24 Maggio 2026 + Colosseo, a Roma con Cicero in Rome:Per dettagli e prenotazioni vai al sito https:ciceroinrome.blogspot.itEVENTI DA 5 A. 🔗 Leggi su Romatoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Presentazione ciclo di incontri Al Museo in Famiglia Attività e visite didattiche per bambini e famiglie con Cicero in Rome ift.tt/HSd2c8f x.com Attività e visite didattiche per bambini con Cicero in Rome- Il Palatino, dalle Capanne di Romolo al Palazzo Imperiale. Visita Guidata e Attività Didattica nell'Area Archeologica Speciale Domenica al Museo - Esplorando il Foro Romano. Visita Guidata e ... romatoday.it Attività e visite didattiche per bambini con Cicero in Rome- (Mattina) La Serra Moresca a Villa Torlonia. Visita Guidata e Attività Didattica Speciale Domenica al Museo - (Pomeriggio) L'Arte Contemporanea, un gioco da ragazzi al MAXXI! Visita Guidata ... romatoday.it