Attivi in Abruzzo i primi servizi di telemedicina si parte dalla Asl di Pescara

In Abruzzo sono stati avviati i primi servizi di telemedicina a livello regionale. La piattaforma digitale è entrata in funzione ieri presso l’azienda sanitaria di Pescara, che ha preso il ruolo di struttura pilota per il progetto. Attraverso questa iniziativa, i cittadini potranno usufruire di prestazioni sanitarie a distanza sfruttando strumenti digitali. La scelta di avviare il servizio in questa struttura mira a testare l’efficacia e l’efficienza del sistema prima di estenderlo ad altri territori.

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