Attivi in Abruzzo i primi servizi di telemedicina si parte dalla Asl di Pescara
In Abruzzo sono stati avviati i primi servizi di telemedicina a livello regionale. La piattaforma digitale è entrata in funzione ieri presso l’azienda sanitaria di Pescara, che ha preso il ruolo di struttura pilota per il progetto. Attraverso questa iniziativa, i cittadini potranno usufruire di prestazioni sanitarie a distanza sfruttando strumenti digitali. La scelta di avviare il servizio in questa struttura mira a testare l’efficacia e l’efficienza del sistema prima di estenderlo ad altri territori.
Sono ufficialmente attivi in Abruzzo i primi servizi regionali di telemedicina. La nuova piattaforma digitale, entrata in funzione da ieri nella Asl di Pescara, azienda pilota del progetto, consentirà ai cittadini di accedere a prestazioni sanitarie a distanza attraverso strumenti digitali. Entro. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
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