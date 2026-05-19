Atterro entro in auto non c’è più il cofano la rabbia con l’aeroporto di Bergamo | la Bmw fatta a pezzi nel parcheggio a pagamento – La foto

Da open.online 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un automobilista si è trovato di fronte a una scena inaspettata nel parcheggio a pagamento dell’aeroporto di Orio al Serio a Bergamo: la sua BMW, che aveva lasciato lì, era stata smontata e il cofano era assente. La vettura si presentava in pezzi, lasciando il proprietario visibilmente arrabbiato. La scena è stata immortalata in una fotografia diffusa sui social, suscitando stupore tra chi ha visto le immagini. Non sono state fornite dettagli sulle modalità o sui responsabili di questo atto vandalico.

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Aveva dato per scontato che la sua Bmw sarebbe stata al sicuro nel parcheggio, naturalmente a pagamento, all’aeroporti di Orio al Serio a Bergamo. Peccato però che dopo due giorni di viaggio per lavoro, un imprenditore bresciano si è ritrovato l’auto ridotta a uno scheletro. È la disavventura raccontata in queste ore da Andrea Montini, imprenditore cinquantenne di Lumezzane, in provincia di Brescia, titolare della Risoli, fabbrica di pentole del Bresciano. Aveva parcheggiato la sua vettura nel P3 dello scalo di Orio al Serio mercoledì 13 maggio a mezzogiorno, prima di partire per un viaggio di lavoro. Al rientro, nella notte tra venerdì 15 e sabato 16, si è ritrovato davanti una scena che fatica a togliersi dalla testa. 🔗 Leggi su Open.online

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