Atterro entro in auto non c’è più il cofano la rabbia con l’aeroporto di Bergamo | la Bmw fatta a pezzi nel parcheggio a pagamento – La foto

Un automobilista si è trovato di fronte a una scena inaspettata nel parcheggio a pagamento dell’aeroporto di Orio al Serio a Bergamo: la sua BMW, che aveva lasciato lì, era stata smontata e il cofano era assente. La vettura si presentava in pezzi, lasciando il proprietario visibilmente arrabbiato. La scena è stata immortalata in una fotografia diffusa sui social, suscitando stupore tra chi ha visto le immagini. Non sono state fornite dettagli sulle modalità o sui responsabili di questo atto vandalico.

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