Recentemente sono stati segnalati episodi in cui arance sono state posizionate sulla strada, creando situazioni di potenziale pericolo per gli automobilisti. Si tratta di una strategia messa in atto da gruppi criminali con l’obiettivo di far fermare i veicoli e poi aggredire i conducenti o rubare i beni a bordo. Questa modalità sembra essere una delle nuove tecniche utilizzate per attirare i guidatori e mettere a rischio la loro incolumità. È importante conoscere queste dinamiche per riconoscere i segnali di allarme e prevenire eventuali incidenti.

I criminali hanno messo a punto una nuova modalità per colpire le persone quando si trovano in auto. Lo scopo, ovviamente, è quello di indurle a fermarsi così da poter accedere al veicolo e appropriarsi di ciò che contiene, ecco perché è importante tenersi sempre aggiornati sui rischi. Stavolta a dover insospettire sono delle semplici arance. A qualcuno può essere capitato, in passato, di aver trovato della frutta per strada. Di solito è caduta dal furgone di qualche commerciante, da una busta della spesa, o da un'auto in corsa, e non nasconde nessun genere di insidia. Adesso però le cose sono cambiate e il consiglio, specie se si tratta di arance, è quello di passare a distanza e non schiacciare con le ruote. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Attenzione alle arance in mezzo alla strada: cosa c'è dietro e perché rischi grosso

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