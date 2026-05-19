Attacchi cyber | un inquietante cambiamento

Negli ultimi tempi si sono verificati attacchi informatici che, pur non attirando l’attenzione dei media, si sono dimostrati più frequenti e insidiosi. Questi episodi spesso non causano interruzioni evidenti o richieste di riscatto pubbliche, ma si manifestano in modi meno appariscenti e più difficili da individuare. La loro diffusione crescente suggerisce un’evoluzione nel modo di agire dei cybercriminali, che preferiscono operare con discrezione per mantenere un certo livello di impunità.

Ci sono segnali che non fanno “notizia”. Non esplodono, non bloccano aeroporti, non mandano in onda il solito comunicato con il teschio digitale e la richiesta di riscatto, ma sono più discreti, quindi più pericolosi. Negli ultimi quattro anni gli attacchi contro sistemi ICS e SCADA non hanno mostrato soltanto una crescita quantitativa, ma soprattutto un cambiamento di natura. Il punto non è più quanti malware vengano intercettati sui computer industriali, ma che cosa cercano di fare quelli che passano, o quelli che non hanno più bisogno di presentarsi come malware tradizionali. Prendiamo un dato apparentemente rassicurante. Kaspersky, nel primo trimestre 2025, ha segnalato oggetti malevoli bloccati sul 21,9% dei computer ICS monitorati, una percentuale inferiore rispetto allo stesso periodo del 2024. 🔗 Leggi su Panorama.it

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