Atp Amburgo 2026 Flavio Cobolli subito eliminato

All'ATP di Amburgo 2026, Flavio Cobolli è stato eliminato al primo turno. Il tennista romano, attualmente al dodicesimo posto nel ranking mondiale, ha perso in due set contro il peruviano Juan Ignacio Buse con il punteggio di 6-2, 7-5. L'incontro si è concluso in circa un'ora e quaranta minuti, con Cobolli che non è riuscito a recuperare il secondo set dopo aver perso il primo.

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Agli Atp Amburgo 2026 finisce subito l’avventura di Flavio Cobolli. Il tennista romano, numero 12 del ranking, ha perso all’esordio in due set con il punteggio di 6-2, 7-5 contro il peruviano Juan Ignacio Buse, n. 57 Atp. Prima di questo match, non c’erano precedenti tra i due. Cobolli si è presentato sulla terra rossa di Amburgo da campione in carica, motivo per cui l’eliminazione giunge doppiamente inaspettata. Per l’Italia in campo anche Luciano Darderi, già in azione dopo la sconfitta nella semifinale degli Internazionali d’Italia contro Ruud. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Atp Amburgo 2026, Flavio Cobolli subito eliminato ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Arthur Fery v Flavio Cobolli Extended Highlights | Australian Open 2026 First Round Sullo stesso argomento Pronostico e quote Flavio Cobolli – Ignacio Buse, Amburgo 19-05-2026Flavio Cobolli inizia la sua difesa del titolo conquistato nel 2025 battendo in finale Andrey Rubelv affrontando un rivale insidioso come il... Tabellone ATP Amburgo 2026: Darderi e Cobolli al via nello storico torneo tedescoSi è tenuto stamattina il sorteggio dell’ATP 500 di Amburgo, riportato a cavallo di Roma e Roland Garros, ma con la finale nelle più immediate... Luciano Darderi e Flavio Cobolli al via ad Amburgo, con l'uno nella scia di Roma e l'altro della difesa del titolo x.com Cobolli subito ko ad Amburgo: Flavio ko contro il numero 57 del mondo, come cambia la classifica ATPAMBURGO (Germania) - Finisce subito l'avventura di Flavio Cobolli nel 'Bitpanda Hamburg Open', torneo Atp 500 che si disputa sui campi in terra rossa di Amburgo a cui si presentava come campione in ca ... tuttosport.com Atp Amburgo 2026, il programma di oggi: partite e orariMartedì azzurro all'Atp 500 di Amburgo, in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Sulla terra rossa tedesca debuttano oggi Flavio Cobolli e Luciano Darderi. Il romano, campione un anno fa all'Am ... sport.sky.it