Atp Amburgo 2026 Darderi OK all’esordio

Al torneo ATP di Amburgo del 2026, Luciano Darderi, numero 16 del ranking mondiale, ha esordito con successo. Nel suo primo incontro, ha affrontato l’argentino Roman Andres Burruchaga e ha ottenuto la vittoria. La partita si è conclusa con un risultato favorevole a Darderi, che ha dimostrato di essere in buona forma. La sua prestazione ha permesso di passare al turno successivo del torneo.

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