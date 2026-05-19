Atalanta riecco Mitch Bakker | in campo 8 minuti dopo una stagione senza giocare

Dopo un lungo periodo di inattività, il calciatore è tornato in campo con l’Atalanta, scendendo in campo per otto minuti in una partita di campionato. La sua presenza rappresenta un tentativo di reinserimento dopo un’intera stagione senza apparizioni ufficiali. La partita si è svolta nella città di Bergamo, e la sua breve presenza ha suscitato alcune reazioni tra tifosi e addetti ai lavori. Nessun altro dettaglio sulla sua condizione o sul motivo del ritorno è stato comunicato.

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Bergamo, 19 maggio – Otto minuti per dare un senso minimo a una stagione perduta. Non tutte le annate per un calciatore sono facili, di sicuro non lo è stata l’ultima per Mitch Bakker, 26enne laterale olandese che domenica pomeriggio nel finale contro il Bologna ha fatto il suo esordio stagionale, subentrando a otto minuti dalla fine a De Ketelaere. Annata da dimenticare per l’esterno orange classe 2000, infortunatosi a fine luglio in allenamento, riportando la rottura del legamento crociato proprio nei giorni in cu i l’Atalanta e l’allora tecnico nerazzurro Juric stavano valutando se tenerlo in organico, dopo una positiva stagione in prestito in Francia al Lille, oppure cederlo all’estero, con l’ipotesi proprio di un ritorno nel campionato francese. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Atalanta, riecco Mitch Bakker: in campo 8 minuti dopo una stagione senza giocare ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: L’anomalia di 90 minuti: Chukwuemeka raggiunge il secolo di presenze senza mai giocare una partita intera. Atalanta senza Champions ma senza perdite: 60 milioni dalle cessioni e stagione rivalutataLa possibile mancata qualificazione alla Champions League non rappresenta automaticamente un ridimensionamento per l’Atalanta. Atalanta, riecco Mitch Bakker: in campo 8 minuti dopo una stagione senza giocareBergamo, 19 maggio – Otto minuti per dare un senso minimo a una stagione perduta. Non tutte le annate per un calciatore sono facili, di sicuro non lo è stata l’ultima per Mitch Bakker, 26enne laterale ... sport.quotidiano.net Atalanta, riecco Bakker: si allena in gruppo, può essere convocato per la JuveDopo la rottura del crociato dello scorso luglio, l’esterno olandese ha ripreso a lavorare insieme ai compagni e potrebbe essere a disposizione per la sfida di Coppa Italia Riecco Mitchel Bakker. Dopo ... bergamonews.it