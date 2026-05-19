Assobalneari ripristinare tavolo tecnico nazionale su mappatura risorsa demaniale marittima lacuale e fluviale

Il settore delle attività balneari chiede di ripristinare a livello nazionale il tavolo tecnico dedicato alla mappatura delle risorse demaniali marittime, lacustri e fluviali. In particolare, si propone di adottare un provvedimento legislativo che proroghi temporaneamente le concessioni esistenti, al fine di garantire una corretta applicazione delle norme europee previste dalla Direttiva 2006123CE. La richiesta arriva dall’associazione di categoria e riguarda un aspetto fondamentale per la gestione delle risorse e delle concessioni in ambito marittimo e lacustre.

(Adnkronos) – Ripristinare il tavolo tecnico nazionale sulla mappatura della risorsa demaniale marittima, lacuale e fluviale e di adozione di un provvedimento legislativo di proroga tecnica delle concessioni ai fini della corretta applicazione dell’articolo 12 della Direttiva 2006123CE. E' questa la richiesta che Assobalneari Italia-Federturismo Confindustria al governo e al presidente della Conferenza delle Regioni,. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Ministero Lavoro: “Ecco Sviluppo Lavoro Italia agenzia per attuazione politiche attive”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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