Assessorato alla pace | Operazione di facciata

Un consigliere comunale del gruppo civico ha commentato la recente nomina dell’assessore alla pace, attribuita dalla giunta alla vicesindaca. La scelta ha suscitato reazioni all’interno dell’assemblea, con alcuni che hanno definito l’assegnazione come una mossa formale. Bernardi ha espresso dubbi sulla reale efficacia di questa nomina, sottolineando che si tratta di un atto che potrebbe sembrare più simbolico che concreto. La discussione si è concentrata sulle responsabilità e sulle funzioni dell’incarico affidato.

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Il consigliere comunale del gruppo civico Massimiliano Bernardi interviene sulla recente nomina dell’ assessorato alla pace conferito dall’amministrazione alla vicesindaca Roberta Crudeli. In sostanza secondo l’esponente di minoranza, mentre la giunta pianifica tavoli istituzionali sulla ‘pace globale’, la cronaca quotidiana racconta una realtà ben diversa fatta di presunta violenza diffusa, criminalità e degrado urbano in tre punti chiave del territorio: il centro storico di Carrara, Avenza e la zona movida di Marina di Carrara. "Una mossa presentata dalla giunta come un passo avanti per la promozione del dialogo e della non violenza sul territorio - scrive Bernardi -, ma che a molti è apparsa immediatamente come una gigantesca operazione di facciata, totalmente scollegata dalle reali urgenze che infiammano le strade della città. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Assessorato alla pace: "Operazione di facciata" ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento "Non sarà un'operazione di facciata": Sala dice sì al summit per la paceLa conferenza dei sindaci per la pace? “Non un'operazione di facciata, ma un'iniziativa vera. Senigallia punta alla Pace: Romano propone un nuovo Assessorato? Punti chiave Come cambierebbe la gestione della convivenza civile con un nuovo Assessorato? Chi sono gli ospiti che interverranno per discutere di... Se il Giorno D non potesse verificarsi in questa linea temporale, un'operazione alleata per il rilascio della Grecia in direzione della Germania sarebbe sufficiente per porre fine alla guerra prima della fine del 1945? reddit Donald Trump ha consegnato una nuova proposta di pace all'Iran assicurando che, se accettata, chiuderà il conflitto aperto il 28 febbraio con l'operazione Epic Fury. E prima del suo viaggio in Cina. Altrimenti, i bombardamenti ripartiranno in forma più potente. x.com