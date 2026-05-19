Assalto in un' abitazione alle porte della città ladri in fuga col bottino

Nella zona di Staggiano, alle porte di Arezzo, si è verificato un furto in una villetta a schiera in via della Regghia. I malviventi sono entrati nell’abitazione e sono riusciti a portare via alcuni oggetti prima di allontanarsi a bordo di un veicolo. Sul posto sono intervenuti gli agenti di polizia per i rilievi e le indagini. Non ci sono state segnalazioni di feriti o di altre persone coinvolte nell’episodio.

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