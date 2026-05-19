Un ex consigliere comunale ha sollevato preoccupazioni riguardo allo stato del parcheggio del cimitero di Fossola, lamentando l'assenza di interventi nonostante le segnalazioni da mesi. La pavimentazione sembra mostrare segni di cedimento e crolli, mentre si chiede se la situazione possa peggiorare come accaduto in passato in un'altra località. La questione viene evidenziata pubblicamente, con l’esponente che critica la mancata attenzione da parte delle autorità competenti.

"Per il parcheggio del cimitero di Fossola il Comune aspetta il crollo come a Moneta?". Lo scrive l’ex consigliere comunale del Movimento 5 Stelle Giovanni Montesarchio, che denuncia la mancanza di interventi a mesi dalla segnalazione che la pavimentazione del camposanto sta cedendo. "Sono passati mesi da quando ho sollevato il problema - prosegue Montesarchio -, ma la risposta del Comune è stata imbarazzante: due transenne e qualche telone di plastica. Un intervento provvisorio che è diventato permanente, a danno della sicurezza dei cittadini ". Non manca una stoccata anche alla recente amministrazione comunale: "L’amministrazione sta forse aspettando il crollo definitivo, replicando l’identico e doloroso copione già visto con il Castello di Moneta?". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - "Aspettiamo che succeda come a Moneta?"

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