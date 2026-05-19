Asp Messina inaugurati a Patti ospedale comunità e Rsa

Questa mattina a Patti sono stati aperti ufficialmente un nuovo ospedale di comunità e una residenza sanitaria assistenziale gestiti dall’Azienda sanitaria provinciale di Messina. La cerimonia ha visto la presenza di rappresentanti delle istituzioni e operatori del settore sanitario. Le strutture, situate nella stessa area, sono state progettate per offrire servizi di assistenza sanitaria e residenza a persone con bisogni di cura specifici. L’inaugurazione segna un passo importante per il sistema sanitario locale.

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