Asp Messina inaugurati a Patti ospedale comunità e Rsa
Questa mattina a Patti sono stati aperti ufficialmente un nuovo ospedale di comunità e una residenza sanitaria assistenziale gestiti dall’Azienda sanitaria provinciale di Messina. La cerimonia ha visto la presenza di rappresentanti delle istituzioni e operatori del settore sanitario. Le strutture, situate nella stessa area, sono state progettate per offrire servizi di assistenza sanitaria e residenza a persone con bisogni di cura specifici. L’inaugurazione segna un passo importante per il sistema sanitario locale.
(Adnkronos) – Sono stati inaugurati questa mattina a Patti il nuovo ospedale di comunità e la nuova Rsa dell’Azienda sanitaria provinciale di Messina. "Si tratta – spiega una nota dell'Asp di Messina – di opere strategiche pensate per potenziare la rete territoriale di assistenza sanitaria e rispondere ai bisogni delle comunità locali con un modello integrato e multidisciplinare". La direzione strategica dell’Asp "esprime grande soddisfazione per l’inaugurazione dell’ospedale di comunità finanziata attraverso i fondi del Pnrr–Missione 6 Salute, e della Rsa di Patti, che rappresentano un ulteriore passo avanti nel potenziamento della rete dei servizi socio-sanitari territoriali. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
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