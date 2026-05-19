Asl 1 il Comune dell’Aquila approva un piano per i 120 precari

Il Comune dell’Aquila ha approvato un piano volto a stabilizzare 120 precari impiegati nel settore sanitario. La proposta include un percorso che potrebbe portare alla regolarizzazione del personale, ma resta da vedere come il Comune convincerà la Regione ad approvarlo. La Fesica-Confsal ha avanzato alcune soluzioni tecniche per affrontare la vertenza, che prevedono modalità di inserimento e procedure di stabilizzazione. La questione si inserisce in un contesto di tensioni tra le parti coinvolte e di attese sulle decisioni future.

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? Punti chiave Come potrà il Comune convincere la Regione ad accettare il piano?. Quali soluzioni tecniche propone la Fesica-Confsal per risolvere la vertenza?. Chi pagherà le conseguenze se i tetti di spesa bloccheranno le assunzioni?. Come influirà questa decisione sulla qualità dei servizi sanitari provinciali?.? In Breve Vertenza coinvolge oltre 120 professionisti sanitari della Asl 1 Avezzano-Sulmona-L'Aquila.. Fesica-Confsal propone l'internalizzazione dei servizi tramite creazione di una società in house.. Marcello Vivarelli denuncia ritardi nelle stabilizzazioni accumulati fin dal 2020.. La crisi impatta la gestione dei servizi sanitari nei territori di Avezzano, Sulmona e L'Aquila. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Asl 1, il Comune dell’Aquila approva un piano per i 120 precari ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Asl L’Aquila, scoppia il caso assunzioni tra idonei e precari in ConsiglioL'Aquila - La vertenza sul personale Asl arriva lunedì in aula: idonei e lavoratori delle cooperative chiedono risposte su graduatorie,... Precari dell’ASL Salerno a rischioContratti in scadenza tra aprile e giugno 2026 senza certezze sul futuro: convocata assemblea dei lavoratori il 10 marzo. Viterbo lunedì #18maggio la prima delle iniziative dei territori del #Lazio sullo sviluppo, welfare e coesione sociale con le proposte della #Cisl Enrico Coppotelli concluderà l’iniziativa che vedrà la partecipazione di autorevoli relatori. @AntonellaSberna @Dur x.com Vertenza Asl 1, il Consiglio comunale approva ordine del giorno a tutela di lavoratori e idoneiNel corso dei lavori presentati due distinti ordini del giorno: uno di maggioranza, con primo firmatario il consigliere Daniele Ferella, e uno di opposizione, con primo firmatario il consigliere Paolo ... ekuonews.it Vertenza Asl 1, il Consiglio comunale all’unanimità per precari e idoneiVia libera unanime del Consiglio comunale dell’L'Aquila all’ordine del giorno sulla vertenza che coinvolge i lavoratori precari della ASL 1 Avezzano-Sulmona-L'Aquila e gli idonei della graduatoria per ... laquilablog.it