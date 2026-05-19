Asilo nido comunale privatizzato la Cgil Fp chiede incontro al prefetto
Una cooperativa che gestisce l’asilo nido comunale “Primi passi” di Lenola ha comunicato alle organizzazioni sindacali, tramite una lettera formale, che interromperà le attività al termine di luglio. La cooperativa ha specificato che, a partire dal 31 luglio, l’asilo nido privatizzato gestito in precedenza dal Comune chiuderà definitivamente. La Cgil Fp ha chiesto un incontro con il prefetto per discutere della situazione e delle implicazioni per i servizi offerti alla comunità.
Con una lettera formale alle organizzazioni sindacali, la società cooperativa L'aquilione rende noto che al 31 luglio la sua attività, presso l'asilo nido comunale "Primi passi" di Lenola cesserà la propria attività.Chiaramente i sette dipendenti, tre dei quali vicini, ma non abbastanza, alla. 🔗 Leggi su Latinatoday.it
Sullo stesso argomento
Ruggi d'Aragona, la Fp Cgil: "Si apra un asilo nido aziendale"La Funzione Pubblica Cgil di Salerno, tramite il suo segretario generale Antonio Capezzuto, ha presentato una proposta formale alla Direzione...
Palagiano: arriva il primo asilo nido comunale grazie al PNRR? Cosa scoprirai Dove si troverà esattamente la nuova struttura tra piazza Masella e viale Bachelet? Come cambierà la gestione quotidiana dei bambini...
Asilo nido comunale privatizzato, la Cgil Fp chiede incontro al prefettoCon una lettera formale alle organizzazioni sindacali, la società cooperativa L'aquilione rende noto che al 31 luglio la sua attività, presso l'asilo nido comunale Primi passi di Lenola cesserà la p ... latinatoday.it
Buonasera Cercasi per asilo nido sito in zona porta Pia (ROMA), educatrice part-time. Per info contattare in privato. facebook
Asili nido Pescara: Cgil e Ugl bocciano il nuovo modelloLa ventilata modifica del modello di gestione degli asili nido di Pescara non piace ai sindacati FP CGIL e UGL: Più costi e meno tutele ... rete8.it