Asilo nido comunale privatizzato la Cgil Fp chiede incontro al prefetto

Una cooperativa che gestisce l’asilo nido comunale “Primi passi” di Lenola ha comunicato alle organizzazioni sindacali, tramite una lettera formale, che interromperà le attività al termine di luglio. La cooperativa ha specificato che, a partire dal 31 luglio, l’asilo nido privatizzato gestito in precedenza dal Comune chiuderà definitivamente. La Cgil Fp ha chiesto un incontro con il prefetto per discutere della situazione e delle implicazioni per i servizi offerti alla comunità.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui