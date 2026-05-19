Asia Tavernini fiduciosa | La caviglia è tornata al 100% ora posso fare sul serio
Durante l’ultima puntata di OA Focus, trasmessa sul canale YouTube di OA Sport, è intervenuta Asia Tavernini, che ha dichiarato di aver recuperato completamente dalla problematica alla caviglia. La nuotatrice ha affermato di essere tornata al 100% e di poter riprendere l’attività agonistica senza restrizioni. La sua presenza in trasmissione ha attirato l’attenzione degli appassionati, che hanno seguito con interesse le sue parole sul rientro e sui prossimi obiettivi sportivi.
Asia Tavernini è stata l’ospite dell’ultima puntata di OA Focus, in onda sul canale YouTube di OA Sport. La saltatrice in alto nata a Riva del Garda ha fatto il punto sul proprio momento, analizzando quanto fatto in carriera e ponendo il mirino sui prossimi obiettivi. L’atleta classe 2001 ha iniziato parlando del presente: “ Sto bene. Gli allenamenti stanno proseguendo nel migliore dei modi, così come la riabilitazione. La caviglia di stacco è tornata al 100% e ora potrò iniziare a fare sul serio con le gare all’aperto. Non vedo l’ora. L’infortunio? Diciamo che la prima settimana l’ho vissuta male, poi, piano piano, ho ritrovato la mia strada. 🔗 Leggi su Oasport.it
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