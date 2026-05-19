Asia Tavernini fiduciosa | La caviglia è tornata al 100% ora posso fare sul serio

Durante l’ultima puntata di OA Focus, trasmessa sul canale YouTube di OA Sport, è intervenuta Asia Tavernini, che ha dichiarato di aver recuperato completamente dalla problematica alla caviglia. La nuotatrice ha affermato di essere tornata al 100% e di poter riprendere l’attività agonistica senza restrizioni. La sua presenza in trasmissione ha attirato l’attenzione degli appassionati, che hanno seguito con interesse le sue parole sul rientro e sui prossimi obiettivi sportivi.

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