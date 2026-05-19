Dopo giorni di pioggia intensa, si è formata una voragine lungo via Pellas, proprio davanti al semaforo che regola il traffico verso via Fonti Coperte. La strada presenta numerose buche e dissesti, con l’asfalto che si è sgretolato, creando un pericolo per i veicoli e i pedoni che percorrono quella zona. La voragine si è aperta in corrispondenza di un tratto di strada particolarmente trafficato, rendendo necessario un intervento di emergenza per mettere in sicurezza l’area.

Giorni e giorni di piogge battenti sull’asfalto rattoppato ed ecco che in via Pellas, proprio davanti al semaforo che smista il traffico diretto poi in via Fonti Coperte, si apre una voragine profonda. Il Comune corre ai ripari e transenna l’area. Lo squarcio è profondo (foto) e lascia intravedere tubi e cavi delle infrastruttire viarie. C’è poco da comemmentare. Ci spostiamo in via Bonfigli. In prossimità del tunnel ha ceduto il ciglio della strada e il tombino si è rialzato. La sporgenza è pericolosa e anche in questo caso il cantiere comunale ha pensato bene di segnalarlo (foto piccola). Ma sono mesi che la strada è in quelle condizioni. A quando la sistemazione, considerato anche il fatto che a fine mese nel vicino Tennis club iniziano gli Internazionali di tennis e pertanto la zona diventa molto trafficata?. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Asfalto disastrato Buche e dissesti. Via Pellas, si apre una voragine pericolosa

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