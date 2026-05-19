Lunedì 18 maggio 2026, i dati degli ascolti televisivi mostrano che Rai1 con il programma condotto da Alberto Angela ha registrato una quota di circa 2 milioni di spettatori, mantenendo il primo posto nella classifica della serata. La serie Mediaset I Cesaroni ha invece subito un calo di quasi il 40% rispetto alla prima messa in onda, perdendo una parte significativa del pubblico rispetto agli esordi. La differenza tra i due programmi evidenzia una variazione consistente nelle preferenze degli spettatori in questa serata.

La serata di lunedì 18 maggio 2026 ha confermato il primato di Rai1 con Ulisse Il piacere della scoperta di Alberto Angela, che ha conquistato 2.675.000 spettatori e uno share del 17,64%. Canale 5 ha risposto con il nono episodio de I Cesaroni Il ritorno, fermandosi a 2.164.000 spettatori e il 12,95% di share: un risultato che racconta molto sullo stato di salute della serie. La puntata di Ulisse era dedicata a Lucrezia Borgia, la realtà di un mito, mentre I Cesaroni andava in onda con l’episodio intitolato “La sensazione giusta”. Alle loro spalle, Italia 1 si è posizionata terza con Attacco al potere 3 visto da 1.383.000 spettatori (8,64%), seguita da Rete 4 con Quarta Repubblica a 948. 🔗 Leggi su Tutto.tv

© Tutto.tv - Ascolti TV lunedì 18 maggio 2026: Ulisse batte I Cesaroni, la serie Mediaset perde quasi il 40% dal debutto

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Ascolti tv lunedì 18 maggio: Ulisse, I Cesaroni – Il ritorno, NewsroomAscolti tv lunedì 18 maggio 2026: auditel e share dei programmi di ieri ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, lunedì...

Ascolti tv ieri sera, lunedì 4 maggio 2026: Ulisse batte I Cesaroni, Quarta Repubblica supera The Floor - I dati AuditelLa fiction con Claudio Amendola non è riuscita ad imporsi come leader della prima serata, ecco tutti i dati sugli ascolti tv di ieri Gli ascolti tv...

Ascolti tv lunedì 18 maggio: Ulisse, I Cesaroni – Il ritorno, NewsroomAscolti tv 18 maggio 2026: I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera (lunedì) | Qual è il programma più visto della serata ... tpi.it

Ascolti TV ieri sera, 18 maggio 2026: chi ha vinto tra Ulisse e I Cesaroni?Ascolti TV: la prima serata di lunedì 18 maggio 2026 ha riproposto, di fatto, una sfida ormai diventata classica del lunedì sera, con due proposte molto diverse a contendersi il pubblico delle ammirag ... money.it