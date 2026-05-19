Bene Alberto Angela. Nella serata di ieri, lunedì 18 maggio 2026, su Rai1 Ulisse – Il Piacere della Scoperta porta a casa 2.675.000 spettatori pari al 17.6% di share dalle 21:47 alle 23:49. Su Canale5 I Cesaroni – Il Ritorno si fermano a 2.164.000 spettatori con uno share del 13%. Poi, in onda Rai2 The Unknown – Fino all’Ultimo Bivio mon va oltre 713.000 spettatori pari al 4.7%. Su Italia1 Attacco al potere 3 – Angel Has Fallen registra 1.383.000 spettatori con l’8.6%. Su Rai3 Newsroom ottiene 380.000 spettatori (2.7%). Su Rete4 Quarta Repubblica totalizza 948.000 spettatori (8%). Su La7 La Torre di Babele raggiunge 940.000 spettatori e il 5.2%. 🔗 Leggi su 361magazine.com

© 361magazine.com - Ascolti tv, i dati del 18 maggio 2026

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Ascolti TV del 11 maggio Ulisse trionfa su I Cesaroni

Sullo stesso argomento

Ascolti TV Lunedì 18 Maggio 2026: i dati Auditel della prima serataAscolti TV 18 Maggio 2026 – Stai cercando chi ha vinto ieri sera in tv? Sei nel posto giusto.

Ascolti tv, i dati del 3 maggio 2026Bene la Rai Nella serata di ieri, domenica 3 maggio 2026, su Rai1 Roberta Valente – Notaio in Sorrento porta a casa 3.

#AscoltiTV | Domenica 17 Maggio 2026. La finale di Amici vince la serata (25.9%), Rai1 ferma al 13.9% con Lapponia I love iù. Tv8 vola al 23.2% con il trionfo di Sinner a Roma Tutti i dati #Auditel x.com

Ascolti TV ieri sera, 18 maggio 2026: chi ha vinto tra Ulisse e I Cesaroni?Ascolti TV: la prima serata di lunedì 18 maggio 2026 ha riproposto, di fatto, una sfida ormai diventata classica del lunedì sera, con due proposte molto diverse a contendersi il pubblico delle ammirag ... money.it

Ascolti tv lunedì 18 maggio: Ulisse, I Cesaroni – Il ritorno, NewsroomAscolti tv 18 maggio 2026: I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera (lunedì) | Qual è il programma più visto della serata ... tpi.it