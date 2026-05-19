Ascolti tv i dati del 18 maggio 2026

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Bene Alberto Angela. Nella serata di ieri, lunedì 18 maggio 2026, su Rai1 Ulisse – Il Piacere della Scoperta porta a casa 2.675.000 spettatori pari al 17.6% di share dalle 21:47 alle 23:49. Su Canale5 I Cesaroni – Il Ritorno si fermano a 2.164.000 spettatori con uno share del 13%. Poi, in onda Rai2 The Unknown – Fino all’Ultimo Bivio mon va oltre 713.000 spettatori pari al 4.7%. Su Italia1 Attacco al potere 3 – Angel Has Fallen registra 1.383.000 spettatori con l’8.6%. Su Rai3 Newsroom ottiene 380.000 spettatori (2.7%). Su Rete4 Quarta Repubblica totalizza 948.000 spettatori (8%). Su La7 La Torre di Babele raggiunge 940.000 spettatori e il 5.2%. 🔗 Leggi su 361magazine.com

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