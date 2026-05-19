Lunedì 18 maggio è tornato su Rai 1 Alberto Angela con Ulisse – Il piacere della scoperta. Questa puntata non è più dedicata a un luogo ma un grande personaggio del passato, Lucrezia Borgia. Anche se Alberto Angela cambia genere, la sfida è sempre la stessa contro I Cesaroni. Canale 5 ha infatti mandato in onda una nuova puntato della serie che ha visto il ritorno della famiglia più famosa di Roma. Intanto, dopo la conduzione dell’Eurovision 2026, Elettra Lamborghini è di nuovo su Rai 2 con The Unknown – Fino all’ultimo bivio. E su Rai 3 è andato in onda Newsroom. Su Rete 4 abbiamo visto Quarta Repubblica e su Italia 1 il film Attacco al potere 3. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Ascolti tv del 18 maggio, Alberto Angela cambia ma la sfida è sempre coi Cesaroni

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