Mercoledì 20 maggio 2026 alle ore 20:00 si giocherà la partita tra Ascoli e Potenza allo stadio Viviani. L’Ascoli, guidato dall’allenatore Tomei, affronta una squadra che ha vinto la coppa Italia di categoria sotto la guida di De Giorgio. Durante l’ultimo incontro, l’Ascoli ha subito una sconfitta contro il Potenza, che si è rivelata un ostacolo difficile da superare. Un pareggio potrebbe comunque essere sufficiente per consentire all’Ascoli di qualificarsi, a seconda dei risultati delle altre gare.

Al Viviani l’Ascoli di Tomei si è schiantato contro il muro del Potenza di De Giorgio detentore della coppa Italia di categoria, ma un altro pareggio potrebbe comunque bastare per passare il turno. I marchigiani hanno mostrato tutto il loro potenziale contro una squadra che ha terminato al decimo posto nel girone C, e non sono riusciti a sfondare per questione di centimetri: i. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Ascoli-Potenza (mercoledì 20 maggio 2026 ore 20:00): formazioni, quote, pronostici

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