Il gestore idrico Asa ha annunciato l’avvio di un’operazione straordinaria per recuperare gli importi non fatturati relativi ai servizi di fognatura e depurazione. Questa iniziativa comporterà l’invio di bollette straordinarie ai clienti interessati, con l’obiettivo di recuperare i ricavi non riscossi in passato. Le autorità competenti hanno comunicato che il procedimento riguarda esclusivamente le utenze coinvolte e si inserisce in una strategia di regolarizzazione delle fatturazioni.

Il gestore idrico Asa ha avviato un’operazione straordinaria di recupero degli importi non fatturati per i servizi di fognatura e depurazione. Un intervento che arriva dopo mesi di verifiche tecniche e controlli incrociati tra mappe, archivi amministrativi e rete reale. È stato infatti il completamento della nuova mappatura cartografica delle utenze — una ricostruzione dettagliata di chi è realmente collegato agli impianti pubblici — a far emergere una discrepanza inattesa: un numero non trascurabile di utenti risultava servito dai due servizi senza che ciò si traducesse in alcun addebito in bolletta. L’azienda parla di una situazione sedimentata nel tempo, frutto di allineamenti incompleti tra vecchi registri, aggiornamenti mai del tutto sincronizzati e modifiche alla rete avvenute negli anni. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Asa, bollette straordinarie in arrivo. Per servizi depurazione e fognatura scatta recupero introiti non fatturati

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