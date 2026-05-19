AS Roma squalifiche e infortuni | Gasp si gioca la Champions League senza tanti titolari

La Roma si prepara alla sfida contro l’Hellas Verona con diverse assenze importanti: alcuni giocatori sono squalificati, altri infortunati, e l’allenatore dovrà fare affidamento su una formazione ridotta rispetto alle scelte abituali. La partita si tiene a Verona e rappresenta un’occasione per mantenere il quarto posto in classifica, conquistando così la qualificazione alla Champions League. L’obiettivo della squadra è ottenere i tre punti senza i titolari più esperti, per consolidare la posizione in campionato.

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