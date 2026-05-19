AS Roma squalifiche e infortuni | Gasp si gioca la Champions League senza tanti titolari
La Roma si prepara alla sfida contro l’Hellas Verona con diverse assenze importanti: alcuni giocatori sono squalificati, altri infortunati, e l’allenatore dovrà fare affidamento su una formazione ridotta rispetto alle scelte abituali. La partita si tiene a Verona e rappresenta un’occasione per mantenere il quarto posto in classifica, conquistando così la qualificazione alla Champions League. L’obiettivo della squadra è ottenere i tre punti senza i titolari più esperti, per consolidare la posizione in campionato.
A Verona per blindare il quarto posto che vorrebbe dire Champions League. Questo l’obiettivo della Roma che nel prossimo turno affronterà l’Hellas, già retrocesso in Serie B. Aria elettrica a Trigoria dove la parola d’obbligo e vincere, vietato commettere errori. La trasferta al Bentegodi però. 🔗 Leggi su Romatoday.it
Sullo stesso argomento
Leggi anche: Roma-Fiorentina 4-0: Gasp cala il poker, vittoria con vista Champions League all'Olimpico
Parma-Roma 2-3: Malen segna su rigore nel recupero e Gasp crede ancora nella Champions LeagueLa Roma vince per tre a due contro il Parma nel recupero della 36esima giornata e continua a sognare la Champions League.
SARRI AVVISATO di pesanti squalifiche da Federazione e Lega se non prende posto domani in panchina per il derby. Questa è la dirigenza che ci meritiamo... Simonelli: Non ci aspettavamo la Lazio in finale (nemmeno la Roma però ndr). De Siervo: la final facebook
Gasperini riscopre l'emergenza: defezioni e giocatori a rischio per la decisiva sfida Champions col VeronaLa Roma cercherà a Verona i punti che le mancano per la qualificazione alla Champions League: al Bentegodi potrebbe però scendere in campo una squadra decimata. msn.com
Milan, Juventus, Roma e Como per la Champions nell'ultima giornata: le combinazioni per qualificarsi, attenzione all'arrivo a pari puntiNapoli e Inter in Champions, mancano all'appello due squadre: negli ultimi 90 minuti verrà deciso dove giocheranno Como, Milan, Juventus e Roma nella prossima stagione. msn.com