In Lombardia, artigiani pensionati stanno partecipando a un incontro regionale organizzato dall’Associazione Nazionale Artigiani Pensionati (ANAP). La manifestazione si terrà nel capoluogo e vedrà la partecipazione di rappresentanti provenienti da diverse città della regione. L’evento è previsto per giovedì 21, mentre la località scelta per la prossima edizione è Sondrio, nel 2026. La giornata si concentrerà sulle attività e le iniziative rivolte agli artigiani in pensione.

Artigiani anziani e pensionati di Lombardia a raccolta nel capoluogo. Sarà Sondrio, infatti, ad ospitare l’edizione 2026 della Festa regionale del Socio Anap in programma giovedì 21. Il programma prevede l’arrivo dei gruppi presso la sede di Confartigianato per un momento istituzionale e di incontro con il saluto del sindaco Marco Scaramellini e quelli dei vertici di Confartigianato Lombardia. L’Anap sarà presente al completo, il presidente regionale Bruno Marchini, quello nazionale Guido Celaschi e il segretario nazionale Fabio Menicacci. A fare gli onori di casa il presidente del Gruppo Anap di Sondrio Nemesio Mario Valetti e i vertici di Confartigianato Imprese Sondrio, oltre all’assessore comunale alle Attività produttive Francesca Canovi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Artigiani pensionati in città. Il meeting di Anap è lombardo

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