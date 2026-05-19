Arte orafa tra Siviglia e Napoli | all’Abana il seminario su tradizione e design

Si svolge presso l’Abana un seminario dedicato all’arte orafa, con focus sulla tradizione e il design tra Siviglia e Napoli. L’evento si concentra sui gioielli come elementi che rappresentano la cultura, il mito e l’artigianato della regione mediterranea. Durante le sessioni, vengono approfonditi i metodi di lavorazione e le tecniche decorative utilizzate nel tempo. L’iniziativa coinvolge esperti del settore e artigiani che condividono le proprie esperienze e conoscenze sul tema.

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Il gioiello nella tradizione Mediterranea: ornamenti che hanno segnato la storia tra cultura, mito e artigianalità. Nell’ambito del progetto Artigianato e Design, promosso dall’ Instituto Cervantes e dall’ Accademia di Belle Arti di Napoli, è in programma un seminario con Alejandro Marmolejo Hernández e Ilario Fucci. L’iniziativa – a cura di Ana Navarro, direttrice dell’Instituto Cervantes di Napoli e Maddalena Marciano, docente di costume ABANA è in programma giovedì 21 maggio dalle ore 11 presso l’aula costume dell’Accademia di Belle Arti (Largo Nanni Loy, ex via Vincenzo Bellini, 36 Napoli). Questa iniziativa presenta le diverse convergenze tra tradizione e design contemporaneo, nonché il ricco patrimonio dei grandi orafi mediterranei. 🔗 Leggi su Ildenaro.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Milano Design Week 2026 quattro tappe imperdibili tra materia arte e designQuando la primavera risveglia Milano, la città si trasforma in un palcoscenico globale dove creatività, industria e visioni future si fondono in un... Primavera ad Arte: al Museo Kronos musica e degustazione tra arte e tradizione pasqualeSabato 28 marzo, a partire dalle ore 15, il museo ospiterà il “Concerto per un solo strumento”, un’esperienza musicale itinerante che accompagnerà i... Siviglia si reinventa tra arte, design e atmosfera andalusa: l’hotel che diventa galleria contemporanea(TurismoItaliaNews) In questo scenario si inserisce il Barceló Sevilla Renacimiento, struttura che negli anni è diventata uno degli indirizzi più rappresentativi dell’ospitalità sivigliana. Affacciato ... turismoitalianews.it L’arte orafa napoletana incontra quella spagnolaQuesta iniziativa presenta le diverse convergenze tra tradizione e design contemporaneo, nonché il ricco patrimonio dei grandi orafi mediterranei. Per ... napolivillage.com