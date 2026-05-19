Arte musica e negozi aperti | in centro storico il grande evento diffuso Cesena si mostra

Una proposta culturale e commerciale capace di mettere in rete attività economiche, associazioni, artisti e realtà del territorio in una giornata dedicata alla città, alla sua identità e alla partecipazione collettiva. Con l’arrivo della bella stagione, a Cesena ripartono le iniziative all’aperto. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

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