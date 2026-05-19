Arsenal trionfo dopo 22 anni | la rivoluzione di Arteta è realtà

Dopo 22 anni, l'Arsenal ha conquistato un titolo, segnando una svolta storica per il club. La squadra ha superato le sfide di questa stagione, con una serie di vittorie decisive che hanno portato alla conquista del trofeo. L'allenatore ha guidato il gruppo attraverso momenti difficili, portandolo a un livello superiore. Nel frattempo, il Manchester City non è riuscito a recuperare lo svantaggio accumulato durante il campionato, nonostante i tentativi di rimonta.

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