Arsenal-Burnley | Havertz avvicina i Gunners al titolo

Durante la partita tra Arsenal e Burnley, Havertz ha segnato un gol che ha portato i Gunners più vicini alla conquista del campionato. La gara si è svolta il 18 maggio 2026 e si è conclusa con un risultato favorevole alla squadra di casa. Non sono stati segnalati incidenti o eventi particolari oltre il punteggio. La vittoria ha rafforzato la posizione della squadra al vertice della classifica, lasciando più vicina la possibilità di ottenere il titolo.

2026-05-18 21:54:00 Non si placano le voci a seguito dell’ultima notizia. Senza troppi giri di parole, andiamo subito al sodo: Kai Havertz ha avvicinato l’Arsenal al titolo di Premier League sbloccando la situazione di stallo nello scontro con il Burnley retrocesso otto minuti prima dell’intervallo all’Emirates Stadium. Gli uomini di Mikel Arteta sono stati frustrati per gran parte del primo tempo contro una squadra sorprendentemente risoluta del Burnley, con Leandro Trossard che ha colpito il palo e Bukayo Saka che ha visto le richieste di rigore respinte dal VAR dopo essere caduto mentre tentava di girare in casa un cross dalla sinistra. Ma l’indignazione di Saka e dei tifosi di casa si trasforma presto in esultanza quando il tiro da fermo dell’esterno inglese porta al gol del vantaggio. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

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Arsenal Edge Closer to Premier League Glory After Havertz Sinks Burnley

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