Arriva il musical che racconta la Carrà più pop e scintillante

È in arrivo un nuovo musical che ripercorre la carriera di Raffaella Carrà, concentrandosi sui suoi successi più popolari e vivaci. Durante i mesi della pandemia, alcune persone hanno cercato conforto ascoltando le canzoni della cantante, trovando in quelle melodie un modo per alleggerire l’umore. Il musical vuole rappresentare il suo percorso artistico e il modo in cui le sue canzoni hanno coinvolto il pubblico nel tempo. La produzione si prepara a portare in scena un omaggio musicale dedicato alla showgirl.

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Durante i giorni del Covid, per tirarsi su il morale, Valeria Arzenton ascoltava le allegre canzoni di Raffaella Carrà. «Fu così che pensai ad un musical su Raffa, che aiutasse la gente a ritrovare la gioia di vivere - racconta la promoter di eventi musicali -. Presi subito contatto col team della Carrà. Mi risposero che era in vacanza, che ne avremmo riparlato tre mesi dopo. Ma passate poche settimane, la terribile notizia: Raffaella era morta». Era fatale, però, che l’idea di Raffaella – il musical sopravvivesse. Così, dopo il debutto spagnolo che tre anni fa sollevò molto clamore (150mila spettatori), e anche un inatteso risvolto gossip, la Arzenton ha annunciato che il primo musical mai dedicato alla vita e alle canzoni di «Nostra Signora della Tv» approderà in Italia. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Arriva il musical che racconta la Carrà più pop e scintillante ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Raffaella, El musical - Teatro Capitol - Nov'25 Sullo stesso argomento Leggi anche: Raffaella, il musical sulla Carrà al Teatro Brancaccio MagicLand svela il musical K-pop: idol e demoni in scena a ValmontoneIl parco tematico di Valmontone si prepara a ospitare un evento che fonde l’estetica dei nuovi trend globali con la messa in scena teatrale: il... Arriva il musical che racconta la Carrà più pop e scintillanteDurante i giorni del Covid, per tirarsi su il morale, Valeria Arzenton ascoltava le allegre canzoni di Raffaella Carrà. Fu così che pensai ad un musical su Raffa, che aiutasse la gente a ritrovare la ... ilgiornale.it Il musical #Raffaella arriva in Italia dopo il successo spagnolo: dal 10 febbraio 2027 al Brancaccio e dall’1 aprile al Nazionale. Il regista #LucianoCannito racconta la vita di #RaffaellaCarrà con venti hit e due interpreti che si alterneranno nel ruolo. x.com Arriva in Italia nel 2027 Raffaella Il musical, dedicato all'iconica CarràRaffaella non è solo un musical (che prenderà vita nella prossima stagione teatrale), ma l'omaggio a un'icona, una leggenda, un'eccellenza italiana nel mondo: Raffaella Carrà. (ANSA) ... ansa.it