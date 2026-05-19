arriva bolognaccoglie case per i pazienti in cura

È stata presentata ufficialmente BolognAccoglie, un’iniziativa che prevede l’apertura di nuove abitazioni dedicate ai pazienti in cura. Le fondazioni di tre grandi strutture sanitarie della città hanno confermato il loro sostegno, sottolineando come offrire un alloggio sia un aspetto importante nel percorso di assistenza. L’obiettivo è creare un punto di riferimento per chi si trova lontano da casa e necessita di un luogo in cui riposare durante le terapie o i controlli.

Ospitalità è cura. Sono d’accordo le fondazioni dell’Istituto Rizzoli, del Policlinico Sant’Orsola e dell’ospedale Bellaria. Il risultato di questa rete sono oltre 560 posti letto complessivi, di cui 159 accessibili esclusivamente attraverso una donazione libera, distribuiti in 58 strutture: 16 del mondo del terzo settore, religioso e sociale e 42 strutture private. Parte così BolognAccoglie, la piattaforma digitale per dare una risposta alla richiesta di alloggi in città per motivi sanitari. Ad esempio se una famiglia ha bisogno di fermarsi a Bologna per restare accanto a un parente in cura nelle strutture ospedaliere locali. Gli alloggi non gratuiti, o accessibili con donazione libera, sono disponibili a cifre calmierate. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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