Arrestato per parricidio Jonathan Andic figlio del fondatore di Mango | Lo spinse in un burrone

Nella giornata di oggi è stato arrestato Jonathan Andic, figlio del fondatore di Mango, con l’accusa di parricidio. Secondo le autorità, avrebbe spinto il genitore in un burrone durante un’escursione a Montserrat, in Catalogna, portando alla morte dell’anziano uomo avvenuta il 14 dicembre 2024. L’inchiesta ha portato all’arresto del sospettato, e le indagini continuano per chiarire le circostanze dell’accaduto. La notizia ha attirato l’attenzione di media e pubblico, lasciando molti con domande sulla dinamica dei fatti.

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Svolta nell’inchiesta sulla morte di Isak Andic, storico fondatore del celebre marchio di moda spagnolo Mango, morto il 14 dicembre 2024 durante un’escursione a Montserrat, in Catalogna. La polizia catalana, i Mossos d’Esquadra, hanno arrestato oggi – martedì 19 maggio – il figlio maggiore, Jonathan Antic, con l’accusa di «omicidio». L’imprenditore, che ha sempre sostenuto che la caduta del padre durante un’escursione sia stata accidentale, è stato trasferito al tribunale di Martorell. Secondo quanto riportato da El País, nel corso dell’udienza la Procura ha richiesto la custodia cautelare in carcere, con la possibilità di una libertà su cauzione, mentre la giudice si è riservata la decisione. 🔗 Leggi su Open.online ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Morte del fondatore di Mango, arrestato il figlio Jonathan AndicLa polizia catalana, i Mossos d’Esquadra, hanno arrestato Jonathan Andic, figlio del fondatore di Mango, Isak Andic, per l’omicidio del padre. Jonathan Andic, figlio del fondatore di Mango, arrestato per omicidio del padreJonathan Andic, vicepresidente del marchio di moda Mango, è stato arrestato dalla Polizia della Catalogna (i Mossos d’Esquadra) con l’accusa di aver... Arrestato per parricidio Jonathan Andic, figlio del fondatore di Mango: Lo spinse in un burroneSvolta nell'inchiesta sulla morte di Isak Andikm caduto in un burrone durante una escursione in montagna il 14 dicembre del 2024 a Montserrat, in Catalogna. Secondo la polizia catalana fu omicidio, ar ... msn.com Arrestato per parricidio Jonathan Andic, il figlio del fondatore di MangoSvolta nell'inchiesta sulla morte di Isak Andic, storico fondatore del celebre marchio di moda spagnolo Mango, morto il 14 dicembre 2024 durante un'escursione a Montserrat, in Catalogna. I Mossos d'Es ... ansa.it