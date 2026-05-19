Arrestati 4 minorenni per la rapina con pistola e manganello nel supermercato in centro VIDEO
Quattro minorenni sono stati arrestati dalla polizia in relazione a una rapina avvenuta a marzo in un supermercato nel centro di Pescara. Le autorità hanno applicato misure cautelari nei confronti dei ragazzi, coinvolti con l’uso di una pistola e di un manganello durante il colpo. La rapina è stata commessa all’interno del negozio, e le forze dell’ordine hanno raccolto elementi sufficienti per procedere con le misure restrittive. Un video dell’episodio è stato diffuso nelle ultime ore.
La polizia ha eseguito misure cautelari a carico di 4 ragazzi minorenni per la rapina messa a segno in un supermercato del centro di Pescara lo scorso marzo. Gli agenti della squadra mobile e delle volanti della questura, nella mattinata di lunedì 18 maggio, hanno dato esecuzione alle misure. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
Sullo stesso argomento
Rapina da 20 euro con pistola e coltello a uncino a Catania, due minorenni arrestatiDue minorenni sono stati arrestati per rapina aggravata ai danni di alcuni coetanei a Catania.
Leggi anche: Rapina l'osteria e il centro estetico con la pistola. Così è finito incastrato (Video)
Omicidio di Bakari Sako, indagato il titolare del bar: Ha mentito sui ragazzi. Arrestati 4 minorenni, due di 15 e due di 16 anni, e due ventenni. Il ragazzino delle coltellate: Mi dispiace molto, ho agito per paura che i miei amici potessero subire un’aggressi facebook
Portare le armi a Milano è da putt***: dalla battuta al pestaggio, 4 minorenni arrestati per tentato omicidioPer loro, il gip di Milano, su richiesta della Procura per i Minorenni, ha disposto la misura cautelare in carcere a causa della loro spiccata disinvoltura nell'uso della violenza e delle armi. La ... fanpage.it
Ventenne accoltellato in strada, 4 minori arrestati per tentato omicidio: il video dell'aggressioneL'aggressione, in via Salasco, zona Porta Romana, è violentissima: prima calci e pugni a uno dei due ragazzi, poi due coltellatte - allo sterno e alla testa - all'amico accorso per difenderlo, ... milano.repubblica.it