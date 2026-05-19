Arrestati 4 minorenni per la rapina con pistola e manganello nel supermercato in centro VIDEO

Quattro minorenni sono stati arrestati dalla polizia in relazione a una rapina avvenuta a marzo in un supermercato nel centro di Pescara. Le autorità hanno applicato misure cautelari nei confronti dei ragazzi, coinvolti con l’uso di una pistola e di un manganello durante il colpo. La rapina è stata commessa all’interno del negozio, e le forze dell’ordine hanno raccolto elementi sufficienti per procedere con le misure restrittive. Un video dell’episodio è stato diffuso nelle ultime ore.

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