Un argine lungo la via Emilia si trova in condizioni di completo abbandono, con vegetazione che lo ricopre e lo trasforma in una vera e propria giungla. I segnali stradali lungo questa strada sono invisibili o poco visibili, rendendo difficile la navigazione per i veicoli. La ciclovia strategica chiamata “VenTo” è stata completata, ma non può essere utilizzata formalmente a causa di questioni burocratiche e mancanza di autorizzazioni. La responsabilità per questa situazione viene rimbalzata tra le diverse amministrazioni e enti coinvolti.

Un argine ridotto a una giungla, segnali stradali invisibili sulla via Emilia e una ciclovia strategica, la “ VenTo “, di fatto completata ma formalmente inutilizzabile. Il sindaco Matteo Delfini ha deciso di rompere gli indugi e di denunciare pubblicamente l’immobilismo da una parte e la situazione parodossale di competenze burocratiche suddivise tra Anas e Aipo che di fatto blocca gli interventi. "Lo stato della vegetazione sull’argine dove passa la via Emilia è in uno stato indecoroso – ribadisce il primo cittadino sanrocchino –. L’erba è talmente alta che copre i segnali stradali e non è ammissibile né sicuro per la circolazione dei mezzi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Argine ridotto a una giungla: "È rimpallo di responsabilità"

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