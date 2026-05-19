Arezzo Sport Hub | inaugurazione prevista tra l’arrivo della tramvia e il ponte sullo Stretto

Arezzo si prepara a inaugurare il nuovo centro sportivo, con l’apertura prevista nel periodo in cui arriverà anche la tramvia e verrà completato il ponte sullo Stretto. La data di apertura è stata annunciata tramite un comunicato stampa del partito locale, che ha evidenziato come, negli ultimi tempi, le iniziative legate agli impianti sportivi siano spesso accompagnate da eventi promozionali e trailer motivazionali, lasciando da parte i dettagli tecnici e i documenti ufficiali.

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