Arezzo Sport Hub | inaugurazione prevista tra l’arrivo della tramvia e il ponte sullo Stretto
Arezzo si prepara a inaugurare il nuovo centro sportivo, con l’apertura prevista nel periodo in cui arriverà anche la tramvia e verrà completato il ponte sullo Stretto. La data di apertura è stata annunciata tramite un comunicato stampa del partito locale, che ha evidenziato come, negli ultimi tempi, le iniziative legate agli impianti sportivi siano spesso accompagnate da eventi promozionali e trailer motivazionali, lasciando da parte i dettagli tecnici e i documenti ufficiali.
Partiamo sempre dai documenti. Il resto è il nostro modo di leggerli? FONTE comunicato stampa PD Arezzo AREZZO – Ad Arezzo ormai non si progettano impianti sportivi: si girano trailer motivazionali. L’ultimo colossal urbanistico è “Arezzo Sport Hub”, presentato dal candidato Comanducci con video, rendering e musica da finale olimpica. Mancavano solo Spielberg e la voce narrante: “In un mondo dove i campi sintetici non esistono.” Peccato che, guardando bene l’area scelta, più che una cittadella dello sport sembri il classico caso di “ci starebbe bene tutto, se avessimo altri tre chilometri quadrati”. Nel video scorrono campi, strutture, spazi aggregativi e sogni adolescenziali. 🔗 Leggi su Lortica.it
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