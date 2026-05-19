Arezzo il nuovo sacrilegio è il cugino con la Nikon | senza tesserino un si fotografa nemmeno la comunione
Arezzo si trova di fronte a una nuova problematica legata alla diffusione di fotografie non autorizzate. Di recente, è stato segnalato che alcune persone si scattano foto senza aver esibito il tesserino di riconoscimento, anche durante eventi come la comunione. Questa situazione si aggiunge ad altre forme di illegalità già presenti, come i manifesti abusivi e quelli strappati, creando un ulteriore problema per la gestione e la tutela della sicurezza pubblica nella zona.
AREZZO — Dopo i manifesti abusivi, quelli troppo artistici e quelli direttamente strappati, ad Arezzo s’è aperto un altro fronte delicatissimo per la tenuta democratica del territorio: il cugino fotografo. La questione nasce dalla nota diffusa attorno ai fotografi “accreditati” dalla Diocesi per matrimoni, cresime e comunioni. Tradotto dal burocratese liturgico: senza patentino, rischi di passare da abusivo pure se stai in fondo alla chiesa con la Canon regalata a Natale. Ora, il punto vero sarebbe anche semplice: evitare che durante la consacrazione parta il parente invasato che urla “fermi tutti, rifacciamo l’ingresso perché la nonna era controluce”. 🔗 Leggi su Lortica.it
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