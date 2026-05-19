Arezzo il nuovo sacrilegio è il cugino con la Nikon | senza tesserino un si fotografa nemmeno la comunione

Arezzo si trova di fronte a una nuova problematica legata alla diffusione di fotografie non autorizzate. Di recente, è stato segnalato che alcune persone si scattano foto senza aver esibito il tesserino di riconoscimento, anche durante eventi come la comunione. Questa situazione si aggiunge ad altre forme di illegalità già presenti, come i manifesti abusivi e quelli strappati, creando un ulteriore problema per la gestione e la tutela della sicurezza pubblica nella zona.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui