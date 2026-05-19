Arezzo il nuovo sacrilegio è il cugino con la Nikon | senza tesserino un si fotografa nemmeno la comunione

Arezzo si trova di fronte a un nuovo problema legato alla fotografia durante le cerimonie religiose. Questa volta, il problema riguarda un parente che si presenta con una fotocamera Nikon senza avere il tesserino necessario, impedendo di scattare foto durante la comunione. Dopo le discussioni sui manifesti abusivi e quelli rimossi, si aggiunge questa nuova difficoltà legata alla presenza di persone che fotografano senza rispettare le regole stabilite. La situazione ha acceso un dibattito tra i partecipanti alle cerimonie e le autorità locali.

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AREZZO — Dopo i manifesti abusivi, quelli troppo artistici e quelli direttamente strappati, ad Arezzo s’è aperto un altro fronte delicatissimo per la tenuta democratica del territorio: il cugino fotografo. La questione nasce dalla nota diffusa attorno ai fotografi “accreditati” dalla Diocesi per matrimoni, cresime e comunioni. Tradotto dal burocratese liturgico: senza patentino, rischi di passare da abusivo pure se stai in fondo alla chiesa con la Canon regalata a Natale. Ora, il punto vero sarebbe anche semplice: evitare che durante la consacrazione parta il parente invasato che urla “fermi tutti, rifacciamo l’ingresso perché la nonna era controluce”. 🔗 Leggi su Lortica.it © Lortica.it - Arezzo, il nuovo sacrilegio è il cugino con la Nikon: senza tesserino un si fotografa nemmeno la comunione ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: Caso Vinicius, non si può condannare senza prove ma non si può nemmeno ignorare il razzismo (El Paìs)