Dopo tre anni di lavori, sono stati rimossi i ponteggi dallo storico Arco di Cerasa, l’ingresso principale al centro del paese che si affaccia su piazza IV Novembre. L’intervento ha consentito di restituire l’aspetto originale alla struttura e di garantire un livello più elevato di sicurezza. La rimozione dei ponteggi segna la conclusione di un periodo di restauro iniziato con l’obiettivo di recuperare l’aspetto antico dell’arco. Ora la struttura si presenta senza impalcature e pronta per la fruizione pubblica.

E’ tornato all’antica bellezza e, soprattutto, alla massima sicurezza, lo storico Arco di ingresso al centro di Cerasa che conduce alla centralissima piazza IV Novembre. Un intervento che era atteso dal 2022, quando a seguito di una segnalazione del comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Pesaro-Urbino, l’Arco fu dichiarato in dissesto statico e per motivi di sicurezza fu disposta la chiusura parziale dell’accesso e avviata una messa in sicurezza provvisoria con ponteggi. Poi, finalmente, due mesi fa l’intervento ha preso inizio e ora è arrivata la conclusione. "Ci siamo – commenta, comprensibilmente soddisfatto, il sindaco Domenico Carbone -. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Arco di Cerasa: stop ai ponteggi dopo tre anni

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