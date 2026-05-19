Apre il nuovo cargo terminal dell' aeroporto | Rafforziamo il posizionamento nel mercato della logistica
Oggi viene inaugurato il nuovo cargo terminal dell’aeroporto di Palermo, una struttura moderna e di grandi dimensioni. La nuova infrastruttura ha uno spazio tre volte superiore rispetto a quello precedente e può accogliere un volume maggiore di merci, facilitando le operazioni di trasporto. La realizzazione di questa struttura mira a rafforzare la presenza dell’aeroporto nel settore della logistica. L’apertura rappresenta un passo importante per migliorare la gestione del traffico merci e potenziare le capacità operative dell’aeroporto.
All’aeroporto di Palermo apre il nuovo cargo terminal, un’importante infrastruttura moderna ed efficiente, con spazi tre volte più grandi rispetto a quelli utilizzati nel passato, in grado di gestire agevolmente il traffico merci. La nuova area è stata realizzata all’interno dell’ex aerostazione. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
Big Update! Noida International Airport Opens – Full Details Inside
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