Apre il nuovo cargo terminal dell' aeroporto | Rafforziamo il posizionamento nel mercato della logistica

Oggi viene inaugurato il nuovo cargo terminal dell’aeroporto di Palermo, una struttura moderna e di grandi dimensioni. La nuova infrastruttura ha uno spazio tre volte superiore rispetto a quello precedente e può accogliere un volume maggiore di merci, facilitando le operazioni di trasporto. La realizzazione di questa struttura mira a rafforzare la presenza dell’aeroporto nel settore della logistica. L’apertura rappresenta un passo importante per migliorare la gestione del traffico merci e potenziare le capacità operative dell’aeroporto.

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