Appunti per Telese cresce l’entusiasmo attorno alla candidatura di Bozzi

A Telese Terme si intensifica l’interesse per le prossime elezioni comunali, previste per il 24 e 25 maggio. La lista «Appunti per Telese» sta ricevendo attenzione crescente tra i cittadini, mentre la candidatura di Franco Bozzi come sindaco sta suscitando entusiasmo tra gli elettori. Il discorso pubblico attorno alla proposta politica si concentra sulla necessità di un cambiamento nel modo di governare la città, con richieste di maggiore ascolto, attenzione e visione strategica. La campagna elettorale si sta sviluppando in un clima di attesa e partecipazione crescente.

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Tempo di lettura: 2 minuti «Telese ha bisogno di una nuova stagione: più ascolto, più cura, più visione» Cresce in tutta la città l’entusiasmo attorno alla lista «Appunti per Telese» e alla candidatura di Franco Bozzi a sindaco di Telese Terme in vista delle elezioni comunali del 24 e 25 maggio. Incontri partecipati, confronto quotidiano con cittadini, giovani, famiglie, professionisti e commercianti stanno confermando una richiesta sempre più forte di cambiamento e di una guida amministrativa capace di riportare serietà, programmazione e presenza alla guida della città. «Appunti per Telese» si presenta come l’unica alternativa credibile per aprire una nuova stagione amministrativa, costruita su idee concrete e su una visione chiara del futuro della città. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Appunti per Telese, cresce l’entusiasmo attorno alla candidatura di Bozzi ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Telese, sempre più entusiasmo per la candidatura a sindaco di Franco BozziCresce in tutta la città l’entusiasmo attorno alla lista Appunti per Telese e alla candidatura di Franco Bozzi a sindaco di Telese Terme, in vista... ‘Appunti per Telese’ lancia la sfida: Bozzi punta su rinnovamento e radicamento. La listaSi presenta così “Appunti per Telese”, la lista guidata dal candidato sindaco Francesco Bozzi, già vicesindaco nell’amministrazione Carofano che ha...