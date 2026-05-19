Nelle ultime ore sono circolate online alcune foto che mostrano le sorelle Jenner in compagnia di due attori molto popolari di Hollywood. Le immagini, scattate mentre le protagoniste erano a bordo di un’auto, hanno attirato l’attenzione del pubblico e dei media, creando un fermento tra gli appassionati di gossip. Le foto, che sembrano essere state scattate di nascosto, ritraggono le sorelle insieme ai due attori, senza ulteriori dettagli sulle circostanze dell’incontro.

Il mondo del gossip hollywoodiano si è acceso nelle ultime ore grazie a una serie di fotografie che immortalano un’uscita di gruppo davvero stellare. Kendall Jenner e Jacob Elordi sono stati avvistati durante quella che appare essere una doppia cena romantica insieme a Kylie Jenner e Timothée Chalamet, confermando le dinamiche di coppia che da mesi alimentano speculazioni e curiosità tra fan e media. Le immagini, che stanno facendo il giro dei social e dei magazine di settore, mostrano i quattro protagonisti in un clima di evidente complicità e serenità. Non è la prima volta che le sorelle Jenner vengono paparazzate insieme ai loro rispettivi partner, ma questa uscita assume un significato particolare nel panorama delle relazioni hollywoodiane contemporanee. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Appuntamento di coppia per le sorelle Jenner: le foto rubate, in macchina, con i due attori più desiderati di Hollywood

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