Applausi da Seoul al Messico | il maestro riminese conquista il mondo In Corea accolto come una star

La tournée mondiale del maestro riminese Alberto Cappiello si è conclusa dopo quattro mesi di concerti in diversi paesi. Durante il soggiorno in Corea, il pubblico ha accolto l’artista con applausi e entusiasmo, riconoscendo la sua performance come un momento di grande coinvolgimento. La tournée ha visto diverse tappe in Asia, Europa e America, con numerosi concerti che hanno attirato l’attenzione di pubblico e critica. La visita in Corea ha suscitato particolare attenzione, con molte persone che hanno seguito le esibizioni con interesse.

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