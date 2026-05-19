Applausi da Seoul al Messico | il maestro riminese conquista il mondo In Corea accolto come una star
La tournée mondiale del maestro riminese Alberto Cappiello si è conclusa dopo quattro mesi di concerti in diversi paesi. Durante il soggiorno in Corea, il pubblico ha accolto l’artista con applausi e entusiasmo, riconoscendo la sua performance come un momento di grande coinvolgimento. La tournée ha visto diverse tappe in Asia, Europa e America, con numerosi concerti che hanno attirato l’attenzione di pubblico e critica. La visita in Corea ha suscitato particolare attenzione, con molte persone che hanno seguito le esibizioni con interesse.
Grande successo per la tournée mondiale del maestro riminese Alberto Cappiello, durata ben quattro mesi. Con il concerto del 16 maggio al teatro di Ospedaletto di Coriano si è conclusa la sua esperienza in giro per il mondo con il suo inseparabile corno francese. Due soli appuntamenti sono stati. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
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