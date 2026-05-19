Ventidue associazioni hanno presentato un appello chiedendo un aumento dei servizi domiciliari per le persone con disabilità e una riduzione dei posti letto negli ospedali. La questione riguarda le Marche, dove si discute del prossimo piano regionale di assistenza. Le organizzazioni sottolineano la necessità di cambiare l’approccio alla cura, puntando di più sull’assistenza a domicilio piuttosto che sui ricoveri ospedalieri. La discussione riguarda anche le risorse e le modalità di distribuzione dei servizi sociali e sanitari nella regione.

Le Marche sono a un bivio cruciale per il futuro del welfare. L’imminente varo del nuovo piano di fabbisogno sociosanitario regionale e cioè lo strumento che ridisegnerà i servizi diurni e residenziali per disabilità, demenze, anziani non autosufficienti, salute mentale e dipendenze, fermo ormai a nove anni fa, sta sollevando un’ondata di profonda preoccupazione tra chi il territorio lo vive e lo sostiene ogni giorno. Ben venti organizzazioni marchigiane, guidate dal Gruppo Solidarietà, responsabile Fabio Ragaini, hanno deciso di fare fronte comune firmando un documento-appello stringente e accattivante indirizzato alla Regione Marche. Il... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Appello di 20 associazioni: "Disabili, meno posti letto e più assistenza in casa"

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