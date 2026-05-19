Antonio Conte lascia il Napoli e De Laurentiis con un gesto d'amore | tenetevi i milioni
Antonio Conte ha deciso di lasciare il Napoli al termine della stagione, rinunciando ai soldi previsti dal contratto per il prossimo anno. La decisione è stata comunicata pubblicamente e arriva dopo una collaborazione che si concluderà senza rinnovo. De Laurentiis, presidente del club, ha commentato con un gesto simbolico, invitando a tenersi i milioni di euro che sarebbero spettati a Conte. La separazione tra le parti avviene senza ulteriori controversie o scontri pubblici.
Antonio Conte lascerà il Napoli a fine stagione rinunciando ai milioni previsti da contratto che avrebbe incassato il prossimo anno. Un gesto d'amore nei confronti del club di De Laurentiis. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Antonio Conte lascia il Napoli con un anno danticipo: la missione è conclusa
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