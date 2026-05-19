Antonelli come Verstappen | vuole correre alla 24 ore del Nurburgring Secco no della Mercedes | Può provarci dopo quattro Mondiali

Durante il fine settimana appena concluso, un pilota noto per le sue vittorie in Formula 1 ha partecipato a una gara di durata con una vettura GT3 al Nürburgring. La sua presenza ha attirato l’attenzione, anche perché è stato annunciato in anticipo. Un altro pilota, noto per la sua carriera nel motorsport, ha manifestato il desiderio di partecipare all’evento con lo stesso stile. Tuttavia, un rappresentante di una squadra di auto sportive ha risposto che può provarci solo dopo aver vinto quattro campionati mondiali.

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Nel weekend appena trascorso, Max Verstappen ha preso parte a una sfida diversa dal solito, correndo con una GT3 nella 24 Ore del Nürburgring, come annunciato già diverse settimane fa. L’olandese ha dovuto però rinunciare alla vittoria a causa di un problema tecnico che lo ha costretto al ritiro quando era al comando, a circa tre ore dal traguardo. Sull’onda dell’entusiasmo per questa esperienza, anche Andrea Kimi Antonelli ha espresso apprezzamento per la gara tedesca, dichiarando di volerla provare in futuro recentemente. Una questione però subito chiusa in maniera netta dalla Mercedes, che ha impedito al giovane italiano di intraprendere questo percorso per il momento. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Antonelli come Verstappen: vuole correre alla 24 ore del Nurburgring. Secco no della Mercedes: “Può provarci dopo quattro Mondiali” ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Kimi Antonelli & Max Verstappen's Ghost Car Comparison Lap! | 2026 Miami Grand Prix Sullo stesso argomento 24 Ore del Nurburgring: dominio Lamborghini in qualifica, Verstappen 4o su MercedesLe Lamborghini del team ABT Motorsport monopolizzano la prima fila alla 24 Ore del Nurburgring. Leggi anche: Kimi Antonelli e Max Verstappen puntano alla 24 Ore di Nürburgring con auto GT3. Antonelli sognava presto di debuttare, proprio come Max Verstappen, al volante di una GT3 all'Inferno Verde. La Mercedes è però immediatamente stata categorica bloccando tutto Link dell'articolo nel primo commento #F1 #F1News #newsf1 #f12026 # x.com Mercedes frena la partecipazione di Antonelli alla 24H del NürburgringMercedes vieta categoricamente a Kimi Antonelli di partecipare alla 24 Ore del Nurburgring e seguire le orme di Max Verstappen. newsauto.it La Mercedes vieta a Kimi Antonelli di prendere la patente per il Nurburgring: non è ancora Max VerstappenKimi Antonelli aveva aperto alla possibilità di prendere la licenza per correre sulla Nordschleife, ma la Mercedes ha chiuso subito la porta: Bradley ... fanpage.it