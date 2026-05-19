Antonella Elia super sportiva con palestra pole dance pancake e tè verde al posto del caffè

Antonella Elia ha condiviso sui social immagini e dettagli della sua routine quotidiana, includendo sessioni di palestra e pole dance. Ha inoltre mostrato di preferire il tè verde al caffè e di preparare pancake per colazione. La showgirl, nota per aver partecipato alla finale di un reality show molto seguito, mantiene uno stile di vita attivo e salutare. Le foto pubblicate rivelano la sua passione per il fitness e le attività sportive, che alterna a momenti di relax e cucina in casa.

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