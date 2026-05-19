Antonella Elia super sportiva con palestra pole dance pancake e tè verde al posto del caffè
Antonella Elia ha condiviso sui social immagini e dettagli della sua routine quotidiana, includendo sessioni di palestra e pole dance. Ha inoltre mostrato di preferire il tè verde al caffè e di preparare pancake per colazione. La showgirl, nota per aver partecipato alla finale di un reality show molto seguito, mantiene uno stile di vita attivo e salutare. Le foto pubblicate rivelano la sua passione per il fitness e le attività sportive, che alterna a momenti di relax e cucina in casa.
A più di trent’anni dagli esordi televisivi, Antonella Elia continua a sorprendere tutti. E anche nell’ultima edizione del Grande Fratello VIP è riuscita a ritagliarsi uno spazio da protagonista, arrivando fino alla finalissima tra prove, sfide e momenti diventati virali. Del resto Antonella è sempre stata una presenza ironica, imprevedibile, istintiva. Ma dietro quell’energia esplosiva c’è anche un lavoro costante sul benessere fisico, tra alimentazione controllata, palestra e allenamenti tutt’altro che banali. Chi pensava che la pole dance fosse soltanto una coreografia scenografica si è dovuto ricredere guardando Antonella Elia esibirsi nella Battle dei talenti del reality. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
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