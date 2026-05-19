Tutti continuano a parlare di Eurovision, compresa Antonella Clerici. La conduttrice più spontanea della tv italiana ha commentato la vittoria della Bulgaria, portata al gradino più alto del podio da Dara con la sua vivace Bangaranga. Un titolo di non facile pronuncia, su cui Antonella è finita per inciampare, dando vita a una gaffe che, come le numerose precedenti, è destinata a passare alla storia. Bangaranga diventa bunga bunga. Nel corso della puntata di È sempre mezzogiorno, il cooking show Rai, Antonella Clerici si è complimentata con Sal Da Vinci per la grintosa performance all’ Eurovision Song Contest e il quinto posto raggiunto. La... 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Antonella Clerici e la nuova esilarante gaffe su “Bangaranga”: cosa ha detto

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Antonella Clerici, l'annuncio e la sua delusione totale: Vabbè, pazienza...

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La prossima settimana Mara Maionchi, Luciana Littizzetto e Guia Soncini saranno ospiti di Antonella Clerici a #ÈSempreMezzogiorno, rispettivamente lunedì 18, mercoledì 20 e venerdì 22 maggio. x.com

Bisio lancia una frecciatina ad Antonella Clerici, lei risponde:Non è vero che mi incavolo reddit

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