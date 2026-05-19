Antica Fiera del Biso di Pianiga 2026

A Pianiga sta per tornare l’Antica Fiera del Biso, una manifestazione che si svolgerà all’inizio dell’estate veneziana nel 2026. Questa fiera, che si tiene ogni anno, celebra i sapori locali e il “biso”, il pisello tradizionale della zona. L’evento richiama visitatori da diverse parti e rappresenta una tradizione consolidata nel tempo. La manifestazione si svolgerà nel centro del paese, coinvolgendo produttori e appassionati della regione. La data ufficiale dell’edizione 2026 è ancora da definire.

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Torna a Pianiga uno degli appuntamenti più attesi dell’inizio estate veneziana: l’Antica Fiera del Biso, storica manifestazione dedicata ai sapori del territorio e al celebre “biso”, il tradizionale pisello di Pianiga. La 27ª edizione si svolgerà in due weekend nei giorni 5, 6, 7 e 12, 13, 14. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Antica fiera di San Marco 2026 a Ponte di BrentaPonte di Brenta si prepara ad accogliere anche quest’anno uno degli eventi più attesi della primavera: l’Antica Fiera di San Marco. Antica fiera del biso di Pianiga 2026Lo stand gastronomico con la cucina tipica e con i piatti dei ristoratori locali sarà attivo tutti i giorni dalla manifestazione dalle 19 in piazza Mercato, 1 a Pianiga. ore 12 Pranzo della comunità ( ... padovaoggi.it Lucignano accende la magia del Natale con l’Antica Fiera del CeppoArezzo, 14 dicembre 2025 – Lucignano accende la magia del Natale con l’Antica Fiera del Ceppo. Mercatini, Villaggio di Babbo Natale e la partecipazione della Banda Rosini, del Gruppo Folcloristico di ... lanazione.it