Anni ’80 come epoca pre-industriale | il caso degli studenti in classe

Negli anni Ottanta, molti studenti hanno riferito di aver vissuto periodi senza elettricità, descrivendo le difficoltà di accendere luci e usare apparecchiature elettroniche. Alcuni hanno raccontato che i trasporti pubblici erano spesso in ritardo o poco affidabili, rendendo complicato muoversi quotidianamente. Queste testimonianze forniscono un quadro diretto delle condizioni vissute dai giovani in quel decennio, evidenziando le sfide legate a infrastrutture e servizi di base.

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