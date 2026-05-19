Un ordine militare emesso dal comandante delle forze di occupazione in Cisgiordania ha esteso l’applicazione della pena di morte ai territori palestinesi. La decisione rende la legge israeliana, che prevede questa sanzione, valida anche nel contesto dell’occupazione nei territori. Finora la pena di morte era prevista solo per il territorio israeliano e non si applicava direttamente alle aree sotto controllo militare. La misura coinvolge ora anche le persone che operano all’interno delle aree occupate.

Con un ordine militare del capo dell’esercito responsabile dell’occupazione in Cisgiordania, la pena di morte approvata in Israele è ora applicata ai territori palestinesi. Estendere la legislazione civile israeliana in aree occupate rappresenta un’annessione di fatto, contraria al diritto internazionale. Lo avevano fatto presente persino i funzionari legali di Tel Aviv, chiamati a esprimere un parere in merito alla legge voluta dal ministro della sicurezza nazionale israeliano, il suprematista Itamar Ben Gvir. QUELLO DI DOMENICA sera è l’atto definitivo che istituzionalizza l’omicidio discriminatorio mirato ai soli palestinesi. La natura... 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

© Cms.ilmanifesto.it - Annessione di fatto: la pena di morte estesa ai Territori occupati

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